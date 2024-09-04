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Під час наступу росіян на Покровськ ЗСУ знищили майже 200 одиниць техніки за день – Forbes

04 вересня 2024, 12:03
Під час наступу росіян на Покровськ ЗСУ знищили майже 200 одиниць техніки за день – Forbes
InformNapalm
Це "рекорд" росіян на шляху до Покровська.

Втрати армії рф за один день цими вихідними були майже в 10 разів гіршими, ніж у середньому за весь час війни.

Наступ на сході російським військам вартує величезної ціні і цими вихідними росіяни пережили найдорожчі 24 години своєї війни в Україні. 

Про це пише бізнес-видання Forbes

"В неділю аналітик Ендрю Перпетуа підрахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських транспортних засобів і важкого озброєння. Власні втрати України були набагато меншими: менше трьох десятків", - пише видання. 

В середньому за час повномасштабного вторгнення рф втрачала лише 19 одиниць важкого озброєння на день, тобто рекордні втрати росіян за один день цими вихідними були майже в 10 разів гіршими, ніж у середньому.

Але не всі втрати в цьому списку непоправні і не всі сталися цими вихідними.

Деякі з них сталися раніше, проте відео- чи фотодокази їх з'явилися протягом вихідних і не всі вони були в районі Покровська. 

Тому не можна остаточно вважаті, що росіяни втратили все це обладнання за один день, намагаючись захопити Покровськ. Проте як показник масштабу російських втрат ця статистика демонструє чітку картину.

Наступ на Покровськ дуже дорого обходиться російським військам, і вони не зможуть підтримувати цей темп протягом довгого часу.

"Якщо нинішній російський наступ вичерпає людей і техніку до того, як він дійде до Покровська, може пройти певний час, перш ніж росія зможе зібрати ресурси для другої спроби", - пише аналітик Forbes.

Українські аналітики припускають, що противник досягне міста до середини вересня, але не зможе його захопити. І ця невдача може, нарешті, стати сигналом до кінця російського наступу, який розпочався минулої осені під Авдіївкою.

Але ці оптимістичні прогнози ґрунтуються на ризикованому припущенні, що армія рф не зможе швидко поновити втрати.

ак, росіяни під час наступу залишають шокуючий слід з убитих солдатів і знищеної техніки на шляху до Покровська. Ні, ці втрати не збережуться в довгостроковій перспективі, адже Кремль уже значно витратив свої величезні запаси зброї часів холодної війни. Але незрозуміло, чи встигнуть війська і техніка врятувати Покровськ і навколишню область", - пише видання.

 
війна в Українівтрати рф

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