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До росії приїхала рекордна кількість жителів КНДР "на навчання"

08 листопада 2024, 14:58
До росії приїхала рекордна кількість жителів КНДР
Фото: senat-perm.livejournal.com
Проте число квот для північнокорейських студентів в росії залишається незмінним - 130.

Більше 3700 жителів Північної Кореї за останні 3 місяці в'їхали в росію і всі вони вказали на мету поїздки - "навчання".

Такі дані прикордонної служби ФСБ рф. 

Прикордонники повідомляють, що 3765 жителів КНД з липня по вересень приїхали до росії вчитися. 

Для порівняння, за весь 2019 рік учнів було лише 3,2 тисячі осіб.

В той же час, кількість квот для північнокорейських студентів в рф залишається низькою: у квітні 2024 року Міністерство освіти повідомляло, що нині росії навчаються 130 студентів із КНДР.

"На наступний навчальний рік від корейської сторони надійшло понад 100 заявок на навчання студентів у російських вишах", - заявляв міністр освіти рф Валерій Фальков.

Збільшення кількості студентів з Північної Кореї відбувається на тлі повідомлень про відправлення солдатів з КНДР для участі у війні з Україною.

На цьому тижні стало відомо, що у Курській області перебувають вже 10 тисяч військових із Північної Кореї.

 

війна в УкраїніКНДР

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