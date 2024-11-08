До росії приїхала рекордна кількість жителів КНДР "на навчання"
Більше 3700 жителів Північної Кореї за останні 3 місяці в'їхали в росію і всі вони вказали на мету поїздки - "навчання".
Такі дані прикордонної служби ФСБ рф.
Прикордонники повідомляють, що 3765 жителів КНД з липня по вересень приїхали до росії вчитися.
Для порівняння, за весь 2019 рік учнів було лише 3,2 тисячі осіб.
В той же час, кількість квот для північнокорейських студентів в рф залишається низькою: у квітні 2024 року Міністерство освіти повідомляло, що нині росії навчаються 130 студентів із КНДР.
"На наступний навчальний рік від корейської сторони надійшло понад 100 заявок на навчання студентів у російських вишах", - заявляв міністр освіти рф Валерій Фальков.
Збільшення кількості студентів з Північної Кореї відбувається на тлі повідомлень про відправлення солдатів з КНДР для участі у війні з Україною.
На цьому тижні стало відомо, що у Курській області перебувають вже 10 тисяч військових із Північної Кореї.