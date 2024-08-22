Причиною стали українські атаки у Ростовській області.

Після українських атак у Ростовській області масово виставляють на продаж нафтопереробні заводи і нафтобази.

Про це пише видання Privet-Rostov.

ЗМІ знайшло оголошення про продаж трьох нафтобаз, одна з яких зараз не працює, а також двох нафтопереробних заводів. Вони розташовані в різних районах області.

Власник однієї з баз виставив оголошення цього тижня. За земельну ділянку, ємності для пального і залізничний під'їзд він хоче 30 мільйонів рублів.

В оголошенні написано, що здача в оренду дасть змогу новому власнику заробити 1,1 мільйона рублів.

Нагадаємо, що у Пролетарську пожежу на нафтобазі гасять п'ятий день.

Навесні ми писали, що через атаки дронів російська нафтопереробка впала до майже річного мінімуму.