Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Ростовській області почали активно продавати НПЗ і нафтобази

22 серпня 2024, 19:47
У Ростовській області почали активно продавати НПЗ і нафтобази
ІТАЛІЯ, Мілаццо: пожежа на середземноморському НПЗ. 27 вересня 2014. Фото: АFР
Причиною стали українські атаки у Ростовській області.

Після українських атак у Ростовській області масово виставляють на продаж нафтопереробні заводи і нафтобази.

Про це пише видання Privet-Rostov

ЗМІ знайшло оголошення про продаж трьох нафтобаз, одна з яких зараз не працює, а також двох нафтопереробних заводів. Вони розташовані в різних районах області.

Власник однієї з баз виставив оголошення цього тижня. За земельну ділянку, ємності для пального і залізничний під'їзд він хоче 30 мільйонів рублів. 

В оголошенні написано, що здача в оренду дасть змогу новому власнику заробити 1,1 мільйона рублів.

Нагадаємо, що у Пролетарську пожежу на нафтобазі гасять п'ятий день.

Навесні ми писали, що через атаки дронів російська нафтопереробка впала до майже річного мінімуму.

 

війна в Українінафта рф

Останні матеріали

Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Політика
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 18:39
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється