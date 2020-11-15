В Румунії горіло відділення інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19

В румунському місті П’ятра-Нямц внаслідок пожежі увечері 14 листопада у лікарні для пацієнтів із коронавірусом загинули щонайменше 10 людей, ще декілька сильно постраждали.

Про це пише "Громадське" з посиланням на ВВС.

Пожежа виникла у відділені інтенсивної терапії державної лікарні. Один із лікарів, який намагався врятувати пацієнтів, сильно постраждав і наразі перебуває у критичному стані з опіками більшої частини тіла. Його військовим літаком доправили у столицю країни Бухарест. Є також інші медпрацівники, які отримали опіки.

Міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару повідомив, що пожежа виникла "найімовірніше через коротке замикання".

За його словами, інших пацієнтів з цієї лікарні переводять у медзаклад у місті Ясси.

Як пише ВВС, вісім людей загинули в палаті, де виникла пожежа, на другому поверсі, ще двоє — у сусідній кімнаті. Усі вони лікувалися від COVID-19, а багато хто був на штучній вентиляції легенів.

У МОЗ Румунії припускають, що вогонь міг швидко розповсюдитися після того, як у нього потрапив кисень з балонів для апаратів ШВЛ.

Зазначимо, з початку пандемії в Румунії виявили 350 тисяч випадків коронавірусу, 8 813 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

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