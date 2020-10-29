Пожежа зруйнувала українську дерев’яну церкву в Празі. Чехи збиратимуть кошти на її відновлення
Про пожежу повідомило "Громадське" з посиланням на місцеве видання Novinky.
За словами вогнеборців, полум’я спершу охопило нижню частину церкви, а після цього швидко поширилося по всій будівлі. Вона згоріла майже повністю; із людей ніхто не постраждав. Гасили вогонь шість пожежних бригад.
Усередині церкви пожежники знайшли кілька балонів з пропан-бутаном під тиском. Вони зазначають, що будівля розташована поодаль від дороги й автівок. Причину займання дерев’яної церкви наразі встановлюють слідчі.
Посол України в Чехії Євген Перебийніс написав у Twitter, що «в шоці від звістки» про пожежу в церкві святого Михаїла. Він наголосив, що вона була одним із культурних мостів між країнами, й закликав чеську владу розслідувати інцидент.
Пізніше Перебийніс повідомив, що магістрат Праги 29 жовтня має оголосити про публічний збір пожертв на відновлення церкви. У коментарі «Укрінформу» посол уточнив, що для реставрації можуть звернутися до Закарпатської області для пошуку майстрів.
Церкву святого Михаїла побудували в другій половині ХІХ століття в селі Великі Лучки поблизу Мукачева (Закарпаття). У 1793 році церкву купили і перевезли прихожани недалекого, але тоді більш заможного села Медведівці.
А 1929 року церкву демонтували й перевезли до Праги, де вона стала частиною колекцій Національного музею. Храм тоді належав чеській православній церкві.
Із 2008 року церкву передали в користування православній спільноті Чехії та Словаччини. Вона також є частиною маршруту екскурсій «Українська Прага».
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