Пожежа зруйнувала українську дерев’яну церкву в Празі. Чехи збиратимуть кошти на її відновлення

Унаслідок пожежі у чеській столиці Празі майже повністю була знищена дерев’яна церква святого Михаїла, яку в 1929 році привезли туди з України. Магістрат Праги заявив, що незабаром почне збирати кошти на її відновлення.

Про пожежу повідомило "Громадське" з посиланням на місцеве видання Novinky.

За словами вогнеборців, полум’я спершу охопило нижню частину церкви, а після цього швидко поширилося по всій будівлі. Вона згоріла майже повністю; із людей ніхто не постраждав. Гасили вогонь шість пожежних бригад.

Усередині церкви пожежники знайшли кілька балонів з пропан-бутаном під тиском. Вони зазначають, що будівля розташована поодаль від дороги й автівок. Причину займання дерев’яної церкви наразі встановлюють слідчі.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс написав у Twitter, що «в шоці від звістки» про пожежу в церкві святого Михаїла. Він наголосив, що вона була одним із культурних мостів між країнами, й закликав чеську владу розслідувати інцидент.

Пізніше Перебийніс повідомив, що магістрат Праги 29 жовтня має оголосити про публічний збір пожертв на відновлення церкви. У коментарі «Укрінформу» посол уточнив, що для реставрації можуть звернутися до Закарпатської області для пошуку майстрів.

Церкву святого Михаїла побудували в другій половині ХІХ століття в селі Великі Лучки поблизу Мукачева (Закарпаття). У 1793 році церкву купили і перевезли прихожани недалекого, але тоді більш заможного села Медведівці.

А 1929 року церкву демонтували й перевезли до Праги, де вона стала частиною колекцій Національного музею. Храм тоді належав чеській православній церкві.

Із 2008 року церкву передали в користування православній спільноті Чехії та Словаччини. Вона також є частиною маршруту екскурсій «Українська Прага».

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