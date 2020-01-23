CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львівській області сталася пожежа у виставковому залі салону ритуальних послуг у Куликові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львівській області згорів салон ритуальних послуг
Вогнем знищено 25 трун і два металопластикові вікна цегляного сусіднього двоповерхового будинку
Фото: Денис Мукімов/РИА Новости
Про це повідомляють на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій,передає LB.ua.
Повідомлення про займання надійшло 22 січня о 18:23. До моменту прибуття пожежників зал ритуальних послуг був повністю охоплений вогнем, також існувала загроза перекидання вогню на розташовані поруч будинки станції технічного обслуговування.
О 19:03 пожежники локалізували вогонь і о 19:39 повністю загасили.
У результаті знищено саму будівлю, 25 трун і два металопластикові вікна цегляного сусіднього двоповерхового будинку.
Нагадаємо, що у січні в Австралії відбудеться турнір Australian Open. Через сильний смог від пожеж раніше тренування і деякі кваліфікаційні матчі були перервані.
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