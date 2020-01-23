У Львівській області згорів салон ритуальних послуг

Вогнем знищено 25 трун і два металопластикові вікна цегляного сусіднього двоповерхового будинку

У Львівській області сталася пожежа у виставковому залі салону ритуальних послуг у Куликові.

Про це повідомляють на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій,передає LB.ua.

Повідомлення про займання надійшло 22 січня о 18:23. До моменту прибуття пожежників зал ритуальних послуг був повністю охоплений вогнем, також існувала загроза перекидання вогню на розташовані поруч будинки станції технічного обслуговування.

О 19:03 пожежники локалізували вогонь і о 19:39 повністю загасили.

У результаті знищено саму будівлю, 25 трун і два металопластикові вікна цегляного сусіднього двоповерхового будинку.

Нагадаємо, що у січні в Австралії відбудеться турнір Australian Open. Через сильний смог від пожеж раніше тренування і деякі кваліфікаційні матчі були перервані.