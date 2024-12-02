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У Румунії на виборах лідирують соціал-демократи

02 грудня 2024, 11:48
У Румунії на виборах лідирують соціал-демократи
Фото: cotidianul.ro
Друге місце в парламенті можуть посісти ультраправі.

В лідерах парламентських виборів Румунії, які пройшли у неділю, 1 грудня, – Соціал-демократична партія і Альянс за об'єднання румунів.

Про це повідомляє Digi24.

В Румунії вчора, 1 грудня, відбулись парламентські вибори.  

Станом на 07:00 2 грудня, після підрахування 99% голосів, соціал-демократи отримали 22,74%, а AUR – 18,14%. Соціал-демократична партія є керівною румунською партією, її представник Марчел Чолаку обіймає посаду прем'єр-міністра. AUR – опозиційний ультраправий альянс, який демонструє виразні антиукраїнські настрої, його очолює Джордж Сіміон.

Раніше соціологічні дослідження, які публікувалися кілька тижнів поспіль напередодні президентських виборів, віддавали першість саме Чолаку: від 24% до 28%.

Національна ліберальна партія отримала 14,44%, Союз порятунку Румунії – 11,96%, а S.O.S. Romania – 7,57%. 

Союз порятунку Румунії очолює прозахідна Елена Ласконі, яка здобула друге місце на президентських виборах і в другому турі позмагається із ультраправим та проросійським шовіністом Келіном Джорджеску.

На виборах 1 грудня взяли участь 39 партій і 19 організацій національних меншин. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 7:00 і закрились о 21:00. 

Вчора ми писали, що у Румунії відбуваються вибори в парламент.

 

вибориРумуніяпарламент

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