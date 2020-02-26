В Румунії почнуться нові консультації щодо формування уряду
Президент Румунії Клаус Йоганніс в середу почне нові консультації щодо формування уряду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Консультації стартують через два дні після того, як Конституційний суд відхилив рішення Йоганніса повторно номінувати лідера Ліберальної партії Людовика Орбана на пост прем'єр-міністра.
Румунські депутати на початку цього місяця оголосили вотум недовіру тримісячному уряду меншості Орбана. Голосування ініціювали опозиційні соціал-демократи, які є найбільшою парламентською групою.
Йоганніс негайно закликав Орбана сформувати новий уряд, але соціал-демократи попросили суд заблокувати прохання президента.
"Я закличу до нових консультацій з політичними партіями в середу. Я маю намір дати країні уряд, нам потрібно вийти з цього політичного глухого кута", - сказав Йоганніс журналістам.
Відсторонений кабінет Орбана нині управляє країною на тимчасовій основі з обмеженими повноваженнями.
Румунський лей впав до рекордно низького рівня в понеділок, частково через політичну невизначеність. Довгострокові державні облігації Румунії різко впали у вівторок.
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