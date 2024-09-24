В Румунії вчергове знайшли уламки "Шахеда"

Бухарест вкотре засудив дії кремля.

На території Румунії навпроти українського Ізмаїла над Дунаєм, знову виявили уламки ударного безпілотника "Шахед".

Про це заявили у Міністерстві оборони Румунії.

У відомстві заявили, що військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, які могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

Сьогодні спеціалісти обстежили територію довкола селища Плауру у жудці Тульча, де надійшли повідомлення про можливі уламки безпілотника. Їх вилучили та відправляють на подальшу експертизу.

Початково знахідку вважають уламками іранського безпілотника "Шахед", який рф використовує під назвою "Герань-2".

Міністерство оборони Румунії засудило обстріли кремлем української цивільної інфраструктури і наголосило, що це суперечить нормам міжнародного права.

Крім того, на початку цього місяця був виявлений безпілотник, що впав у Латвії, виявився нашпигованим вибухівкою "Шахедом".