В Саудівській Аравії розпочалась нова зустріч української та американської команд

Комюніке за підсумками зустрічі росіян та американців ще не опубліковано.

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і москвою.

Про це повідомляє AFP.

"В Ер-Ріяді відбувається нова зустріч між українською та американською командами з питання перемир'я між Києвом і москвою, повідомило джерело в українській делегації", - сказано у повідомленні AFP.

російська делегація, яка напередодні проводила переговори із американською стороною щодо питання 30-денного перемир’я в Україні, уже покинула Саудівську Аравію.

Так, перший заступник голови Комітету Совєта Федерації з міжнародних справ Владімір Джабаров в ефірі російського телебачення заявив, що Григорій Карасін та Сєргєй Бесєда повернуться до москви 25 березня і уже вилетіли із Ер-Ріяда. Повертатимуться вони не напряму, а з посадкою «у проміжному аеропорту».

Джабаров також додав, що під час телефонної розмови Карасін охарактеризував переговори з делегацією США як "було важко, але конструктивно".

Переговори делегацій США та росії в Ер-Ріяді 24 березня тривали понад 12 годин.

Bloomberg пише, що Україна і США сьогодні обговорюють припинення вогню в Чорному морі та припинення ударів по енергоінфраструктурі на 30 днів.

Вранці учасник російської делегації Григорій Карасін заявив, що москва продовжуватиме "корисні" переговори зі Сполученими Штатами щодо віни в Україні та прагнутиме "залучити ООН та інші країни".