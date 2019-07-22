В СБУ розповіли у чому звинувачують менеджмент "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Швидше за все, мова буде йти не про адміністративну відповідальність

СБУ звинувачує менеджмент підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала.

"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому повинен бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", - заявив в.о. голови СБУ Іван Баканов, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 20 липня СБУ провела обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Компанія повідомляє, що в результаті обшуку 20 липня була вилучена машина безперервного лиття заготовок № 3 і окремі елементи обладнання.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що СБУ заморозила проект на 150 мільйонів доларів.

13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології. За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.

17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.

18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.