В СБУ розповіли у чому звинувачують менеджмент "АрселорМіттал Кривий Ріг"
"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому повинен бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", - заявив в.о. голови СБУ Іван Баканов, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що 20 липня СБУ провела обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Компанія повідомляє, що в результаті обшуку 20 липня була вилучена машина безперервного лиття заготовок № 3 і окремі елементи обладнання.
В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що СБУ заморозила проект на 150 мільйонів доларів.
13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології. За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.
17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.
18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.
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