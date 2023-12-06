В Сенат США внесли бюджетний запит на $111 млрд

Демократи в Сенаті США представили пакет заходів з національної безпеки на суму майже 111 млрд.

Документ передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також комплекс заходів захисту південного кордону з Мексикою.

Про це повідомило видання The Hill.

Документ має 167 сторінок.

Законопроєкт передбачає надання $15,1 млрд на підтримку України в таких сферах, як військова підготовка, обмін розвідувальними даними і посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування.

Він також передбачає виділення $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю, з яких 4 млрд планується скерувати на протиракетну оборону, 1,2 млрд – на прискорення розробки системи протиракетної оборони Залізний промінь.

В пакет входить $43,6 млрд на збільшення виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів та збільшення їхніх запасів.

В заяві голова комітету Сенату з питань асигнувань, республіканка Петті Мюррей назвала вкрай важливим продовжити нашу підтримку України в цей вирішальний момент і дати зрозуміти путіну та іншим диктаторам, що вони не можуть просто перечекати.

"Сенаторам давно слід припинити прив'язувати партійні та екстремістські імміграційні пропозиції до широко двопартійного доповнення. Цей пакет також стимулює зусилля всього уряду, спрямовані на припинення потоку фентанілу та боротьбу з транснаціональними злочинними організаціями, що займаються його незаконним обігом", - сказала Мюррей.

За її словами, документ можуть винести на перше процедурне голосування вже сьогодні, адже Україна вкрай потребує ресурсів у війні з росією.

The Hill пише, що законопроєкт чекає "складний шлях", оскільки республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях щодо захисту південного кордону.

Нагадаємо, що в середині листопада Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду без допомоги Україні.