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В Сербії проходять позачергові парламентські вибори

17 грудня 2023, 15:34
В Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Фото: blic.rs
Сьогодні в Сербії почалося голосування на дострокових парламентських виборах.

Крім того, вибори проходять в місті Белград і ще в 64 містах і громадах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Вибори - це спроба президента Александара Вучича і популістської Сербської прогресивної партії, яку він очолював, забезпечити собі ще один чотирирічний термін після масових протестів, що похитнули їхню популярність", - пише видання. 

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 20:00.

Усього 18 партій і блоків змагаються за підтримку 6,5-мільйонного електорату за 250 місць в парламенті. 

Прохідний бар'єр до парламенту - 3% голосів.

Екзит-поли заборонені законом, перші неофіційні результати від соціологічних компаній, засновані на моніторингу підрахунку голосів на загальнонаціональній вибірці виборчих дільниць, очікуються після 21:00.

Державна виборча комісія оголосить повні результати найближчими днями. 

Соціологи дають блоку Вучича - 39,8%, що однозначне перше місце, проте цього недостатньо для створення більшості.

Партнером керівної партії може стати блок "Івіца Дачич – прем’єр Сербії", на чолі з лідером Соціалістичної партії Сербії Дачичем.

Серед головних причин проведення дострокових виборів називають протести, які тривають вже вісім місяців, падіння рейтингів СПП та динамічне зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії.

Крім того, ці вибори створять умови для подальшого уникнення імплементації раніше досягнутих домовленостей у контексті врегулювання відносин з Косовом, на чому наполягає Захід.

Також ці вибори стануть першими, де ключовою темою стане не вступ країни до ЄС, а майбутнє Косова, адже підтримка ідеї членства в ЄС у Сербії поступово падає – його прихильники тепер у меншості.

Нагадаємо, що 1-го листопада Вучич розпустив парламент Сербії та призначив дострокові вибори. Він розпустив парламент країни й призначив дострокові вибори на 17 грудня.

 
вибориСербіяпарламент

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