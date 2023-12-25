Сьогодні студенти на акції протесту через фальсифікації на парламентських і місцевих виборах у Сербії в оголосили шестигодинну блокаду руху в двох місцях Белграда.

Про це повідомляє в соцмережі Балканський оглядач.

Студенти разом із іншими демонстрантами 25 грудня заблокували вхід до будівлі Міністерства державної адміністрації та місцевого самоврядування, звідки вони вирушать до двох інших столичних локацій. Протестувальники вдалися до такого кроку, оскільки термін, який вони надавали відомству на перевірку списку виборців, сплив.

Організатори акції протесту закликали громадян приносити з собою воду та їжу і робити все, аби не допустити інцидентів, що загрожують безпеці людей.

Через вчорашній протест в центрі Белграда кількість затриманих демонстрантів зросла до 38, а поліцейських зазнали поранень.

Президент Сербії Александар Вучич заявив про 35 затриманих протестувальників та двох поранених поліцейських внаслідок сутичок під час штурму мерії ввечері неділі. Як повідомляє телевізійна мережа B92, Вучич у понеділок зустрівся із послом Російської Федерації Александром Боцан-Харченком. Зустріч відбулась о 09:00 за місцевим часом у будівлі Генерального секретаріату сербського президента, повідомили у пресслужбі Вучича.

Сьогодні ж Сербський президент заявив, що жодної революції немає.