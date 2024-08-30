Десятки мільярди юанів застрягли в російсько-китайських транзакціях.

Винагорода посередників у транзакціях рубль-юань зросла вже до 6% з майже нульової позначки.

Про це повідомляє Reuters.

Деякі фірми рф стикаються з усе більшими затримками і збільшенням витрат на розрахунки з торговими партнерами в Китаї, залишаючи в підвішеному стані транзакції на десятки мільярдів юанів.

Компанії і чиновники з росії уєе кілька місяців вказують на затримки в транзакціях після того, як китайські банки посилили контроль за дотриманням законодавства після погроз Заходу ввести вторинні санкції за співпрацю з рф.

Китайські державні банки масово припиняють операції з кремлем, а платежі на мільярди юанів затримуються.

Китай - найбільший торговельний партнером росії, на який припадає 30% російської зовнішньої торгівлі на 2023 рік.

Крім того, саме китай постачає обладнання та споживчі товари, які допомагають рф вистояти в умовах західних санкцій.

Також Пекін забезпечує прибутковий ринок для багатьох видів російського експорту, на який покладається Китай, від нафти та газу до сільськогосподарської продукції.

Одним з робочих рішень було купити золото та перевезти його в Гонконг, після чого продати там, поклавши готівку на місцевий банківський рахунок.

Інші російські компанії використовують ланцюжки посередників у третіх країнах для проведення транзакцій і обходу перевірок китайських банків на відповідність вимогам законодавства, тому витрати на обробку транзакцій зросли до 6% від суми платежів за транзакціями, тоді як раніше вони були майже нульовими.

Двостороння торгівля між рф та КНР зросла на 1,6% до 137 млрд дол у першій половині 2024 року, згідно з офіційними митними даними Китаю, після рекордного показника у 240 млрд дол у 2023 році.