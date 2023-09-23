В Севастополі знову гучно

Місцеві паблік також пишуть, що морський пасажирський транспорт у Севастополі призупинив рух.

Місцеві паблики пишуть, що в Інкермані, де видно дим, розташована база чорноморського флоту рф.

Окупант, якого росіяни називають "губернатором" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нову ракетну атаку на місто, здійснену вранці, 23 вересня. За його словами, звичайно ж ППО відпрацювало всі цілі.

"За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки", – написав Развожаєв у Telegram.

Він додав, що на місце падіння уламків виїхали спецслужби. Місцеві паблік також пишуть, що морський пасажирський транспорт у Севастополі призупинив рух.

Повідомлялося, що у Севастополі звучала сирена повітряної тривоги. При цьому місцеві канали писали, що мешканці о 8:32 чули вибухи, від яких "затряслося скло у вікнах". Водночас кримські Telegram-канали публікують фото, на яких видно, як в районі Інкермана йде дим. А там знаходиться нафтобаза Чорноморського флоту рф.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ атакували штаб Чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Севастополі. За інформацією Буданова, загинули щонайменше дев'ять вищих офіцерів, ще 16 отримали поранення.