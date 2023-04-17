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В Швеції стартують найбільші військові навчання за 25 років

17 квітня 2023, 09:01
В Швеції стартують найбільші військові навчання за 25 років
Сьогодні в країні розпочинаються навчання "Аврора 23".

Навчання будуть найбільшими в Швеції за останні 25 років.

Про це передають Збройні сили Швеції.

У навчаннях братимуть участь 14 країн і близько 26 000 військових. Крім Швеції, учасницями є США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина, Франція та Україна, а також різні види шведських військ.

Метою навчання є посилення потенціалу шведських військ протидії збройному нападу на їхню країну. Тренування будуть проводитися в повітрі, на землі та на морі в багатьох частинах Швеції. 

"Навчання є хорошим способом посилити, сигналізувати та перевірити наші військові можливості. Таким чином, проведення масштабних і розширених навчань є ключовим для створення міцнішого захисту", — повідомили в шведських ЗС.

Навчання завершаться в травні. 

Зі сторони Швеції  будуть залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія.

ШвеціяЗС ШвцеіїАврора 23

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