В Швейцарії п’ята частина російських шпигунів Європи

В Швейцарії перебувають близько 80 російських шпигунів.

Це становить близько 1/5 від загальної кількості агентів росії в Європі.

Про це повідомила швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung.

Європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств росії від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Швейцарія через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів", - помідомила Федеральна розвідувальна служба Швейцарії.

Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі виданню підкреслив, що уряд країни не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів. І доодав, що канали зв'язку з росією мають бути збережені.

"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", – додав співрозмовник для швейцарської газети.

Такі міста, як Женева і Берн, завжди привертали увагу розвідок через розташування там міжнародних організацій і компаній, проблема шпигунства росії стала більш гострою темою дебатів серед швейцарських політиків.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії", – заявив в інтерв'ю член Національних зборів Швейцарії Фабіан Моліна.

Раніше президент Швейцарії заявив, що війна росії в Україні – справа всього світу, вона стосується всіх.