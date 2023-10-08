Матеріали:
Теми:

В Швейцарії п’ята частина російських шпигунів Європи

08 жовтня 2023, 17:29
В Швейцарії п’ята частина російських шпигунів Європи
Фото: AP
В Швейцарії перебувають близько 80 російських шпигунів.

Це становить близько 1/5 від загальної кількості агентів росії в Європі.

Про це повідомила швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung

Європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств росії від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Швейцарія через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів", - помідомила Федеральна розвідувальна служба Швейцарії.

Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі виданню підкреслив, що уряд країни не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів. І доодав, що канали зв'язку з росією мають бути збережені.

"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", – додав співрозмовник для швейцарської газети.

Такі міста, як Женева і Берн, завжди привертали увагу розвідок через розташування там міжнародних організацій і компаній, проблема шпигунства росії стала більш гострою темою дебатів серед швейцарських політиків.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії", – заявив в інтерв'ю член Національних зборів Швейцарії Фабіан Моліна.

Раніше президент Швейцарії заявив, що війна росії в Україні – справа всього світу, вона стосується всіх.

 

Швейцаріяросійські шпигуни

Останні матеріали

Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Технології
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 08:46
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Політика
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 17:07
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється