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В США дозволили використовувати тіла померлих на добриво

Рештки людини розкладаються природним шляхом протягом 30 днів, утворюючи "на виході" приблизно 2 тачки добрива
Вашингтон став першим у США штатом, який дозволив використання тіл померлих в якості добрива.
В США дозволили використовувати тіла померлих на добриво Фото: BBC

Згідно з новим законом, люди можуть дати дозвіл на перетворення власного тіла на добриво після своєї смерті, повідомляє ВВС.

Процес розглядається як альтернатива кремаціям та похованням, та як практична опція для міст, де не вистачає землі на кладовищах.

Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі підписав закон 21 травня.

Тіло померлого, який погодився на перетворення у компост, поміщають до шестикутного контейнера з люцерною, тирсою та соломою. Після цього контейнер зачиняють і рештки людини розкладаються природним шляхом протягом 30 днів, утворюючи "на виході" приблизно 2 тачки добрива, яке можуть отримати близькі померлого і використати для садівництва чи на городі.

Процес перетворення людських тіл на компост вже легалізований у Швеції, а "природні" поховання, де людське тіло не поміщують до труни взагалі, дозволені в Великобританії.

Нагадаємо, ЩО згідно оприлюдненому на початку травня звіту ООН, діяльність людини сьогодні призвела до того, що понад 1 мільйон видів рослин і тварин перебувають під загрозою вимирання.

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22 05 2019 20:21
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