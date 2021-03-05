В США хочуть заборонити продаж сигарет із ментолом

В Управлінні роз'яснили, що запланована заборона торкнеться тільки виробників, дистриб'юторів і продавців тютюнової продукції. Мовляв, про обмеження прав громадян не йдеться

Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA) подала до Конгресу запит на заборону продажу в країні сигарет з ментолом та ароматизаторами. Пояснили тим, що реклама виробників цієї продукції насамперед спрямована на залучення до паління молоді та афроамериканців.

Заяву американського регулятора цитує видання The Hill, повідомляє Громадське.

Подібна заборона в США не вимагає схвалення Конгресу, але, згідно з правилами, перед введенням будь-яких нових обмежень федеральна влада зобов'язана опублікувати офіційне повідомлення про це, і врахувати коментарі та листи мешканців.

В Управлінні роз'яснили, що запланована заборона торкнеться тільки виробників, дистриб'юторів і продавців тютюнової продукції. Мовляв, про обмеження прав громадян не йдеться.

Американська спілка за громадянські права надіслала до FDA лист, в якому закликала відмовитися від заборони, адже вона може мати наслідком численні кримінальні переслідування, які особливо позначаться на афроамериканцях.

Ініційована заборона продажу ментолових сигарет є частиною розпочатої адміністрацією Джо Байдена кампанії з боротьби з нікотиновою залежністю в США. В країні планують обмежити максимальний вміст нікотину в сигаретах, що, за дослідженням FDA, дозволить п'яти мільйонам американців кинути палити.

Водночас The Hill вказує, що такі кількісні оцінки отримані на основі моделювання, заснованого на суб'єктивних думках восьми експертів. Вони також припускають, що доступнішими стануть "більш безпечні альтернативи", такі як електронні сигарети. Проте це є сумнівним припущенням, оскільки FDA бореться і за заборону вейпінгу.