В США обговорили конфіскацію активів росії

Генеральний прокурор України Андрій Костін і спеціальна представниця США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер обговорили питання конфіскації російських активів.

Про це Офіс генпрокурора написав на сайті.

Зустріч відбулася на полях міжнародного форуму з безпеки у канадському Галіфаксі.

"Під час зустрічі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів росії та спрямування їх на допомогу Україні", - йдеться на сайті.

Костін наголосив на необхідності якнайшвидше розпочати їх конфіскацію, тому що люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями.

Генпрокурор додавв, що стратегічна підтримка США є життєво важливою для України.

"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо Росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини", - сказав Костін.

Нашадажємо, що минулого тижня Конгрес США схвалив передачу Україні заморожених активів росії.