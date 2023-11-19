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В США обговорили конфіскацію активів росії

19 листопада 2023, 15:41
В США обговорили конфіскацію активів росії
Фото: Reuters
Генеральний прокурор України Андрій Костін і спеціальна представниця США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер обговорили питання конфіскації російських активів.

Про це Офіс генпрокурора написав на сайті

Зустріч відбулася на полях міжнародного форуму з безпеки у канадському Галіфаксі.

"Під час зустрічі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів росії та спрямування їх на допомогу Україні", - йдеться на сайті. 

Костін наголосив на необхідності якнайшвидше розпочати їх конфіскацію, тому що люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями.

Генпрокурор додавв, що стратегічна підтримка США є життєво важливою для України.

"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо Росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини", - сказав Костін. 

Нашадажємо, що минулого тижня Конгрес США схвалив передачу Україні заморожених активів росії.

 

СШАактиви рф

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