В США обговорили конфіскацію активів росії
Про це Офіс генпрокурора написав на сайті.
Зустріч відбулася на полях міжнародного форуму з безпеки у канадському Галіфаксі.
"Під час зустрічі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів росії та спрямування їх на допомогу Україні", - йдеться на сайті.
Костін наголосив на необхідності якнайшвидше розпочати їх конфіскацію, тому що люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями.
Генпрокурор додавв, що стратегічна підтримка США є життєво важливою для України.
"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо Росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини", - сказав Костін.
Нашадажємо, що минулого тижня Конгрес США схвалив передачу Україні заморожених активів росії.