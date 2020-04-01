В США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову

Авіаудар призвів до погроз відплати з боку уряду Ірану і ескалації напруженості між США та Іраном

Обвал сайту стався через кілька годин після оголошення про те, що комадувач елітними силами Ірану Касем Сулеймані був убитий в результаті американського авіаудару за наказом президента Дональда Трампа.

Сайт призовної служби США обвалився через масове поширення дезінформації і спекуляцій на тему Третьої світової війни, повідомляє "Європейська правда".

Обвал сайту стався через кілька годин після оголошення про те, що комадувач елітними силами Ірану Касем Сулеймані був убитий в результаті американського авіаудару за наказом президента Дональда Трампа. Хештег #WorldWarIII (Третя світова війна) був одним з найпопулярніших трендів в Twitter в п'ятницю.

Авіаудар призвів до погроз відплати з боку уряду Ірану і ескалації напруженості між США та Іраном. В соціальних мережах це викликало побоювання з приводу війни між двома країнами і можливості ще одного військового призову в США.

"Через поширення дезінформації наш сайт в даний час відчуває високі обсяги трафіку", - повідомила призовна служба у своєму Twitter. "Якщо ви намагаєтеся зареєструватися або підтвердити реєстрацію, будь ласка, спробуйте зробити це пізніше сьогодні, оскільки ми працюємо над вирішенням цієї проблеми. Ми цінуємо ваше терпіння" - повідомили у службі.

Згідно із законодавством США, у разі мобілізації окремі категорії громадян будуть зобов'язані вступити в армію незважаючи на те, що в країні з 1973 року служба проходить виключно на контрактній основі.

Нагадаємо, що Іран після вбивства Сулеймані залишає за собою право на самооборону.