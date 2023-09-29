У США розпочалася мовна підготовка українських пілотів для навчань на F-16
Про це повідомляє Укрінформ.
"Навчання англійської мови для кількох пілотів розпочалися", - заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, тривалість курсів залежатиме від навичок, якими українські військові вже володіють.
"Потенційний урядовий "шатдаун", який може статися в США 1 жовтня, здатен вплинути на мовну підготовку українських пілотів. Зокрема, це стосується цивільного персоналу, залученого до навчання, який не зможе працювати в умовах припинення бюджетного фінансування", - додала Сінгх.
Вона також сподівається, що Конгрес зможе знайти двопартійний і двопалатний спосіб уникнути шатдауну.Раніше ми писали, що Нідерланди передадуть Україні F-16 вже наступного року.