Міністерство оборони США офіційно підтвердило початок курсів англійської мови в рамках програми підготовки українських пілотів для винищувачів F-16.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Навчання англійської мови для кількох пілотів розпочалися", - заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, тривалість курсів залежатиме від навичок, якими українські військові вже володіють.

"Потенційний урядовий "шатдаун", який може статися в США 1 жовтня, здатен вплинути на мовну підготовку українських пілотів. Зокрема, це стосується цивільного персоналу, залученого до навчання, який не зможе працювати в умовах припинення бюджетного фінансування", - додала Сінгх.

Вона також сподівається, що Конгрес зможе знайти двопартійний і двопалатний спосіб уникнути шатдауну.