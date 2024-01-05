У США розбився бомбардувальник B-1B Lancer
Про це авіабаза написала на Facebook-сторінці.
Всі члени екіпажу катапультувалися з літака і залишилися живі.
Перед невдалою посадкою бомбардувальник виконував навчально-тренувальну місію.
Подія сталась за поганих погодних умов, при мінусовій температурі і густому тумані, що обмежував видимість.
Місцеві служби порятнуку повідомили по радіо, що після вибуху виникла "активна пожежа".
Розслідуванням інциденту займатиметься військова комісія.
База ВПС "Еллсворт" розташована в Південній Дакоті і це одна з двох баз В-1.
Загалом на озброєнні ВПС США перебувають 45 літаків B-1.
Ми також писали, що восени минулого року в Америці випробували новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider.