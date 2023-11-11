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В Америці випробували новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider

11 листопада 2023, 12:51
В Америці випробували новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider
Wikipedia
Вчора перший політ здійснив американський бомбардувальник нового покоління B-21 Raider, він здатен нести ядерну зброю.

Про це пише агентство АР.

Стратегічний B-21 Raider здійснив політ и Палмдейлі, штат Каліфорнія. Там його розробила і випробувала компанія Northrop Grumman.

Військово-повітряні сили США хочуть побудувати 100 літаків, які за формою крила нагадують попередника B-2 Spirit. 

В нових бомбардувальниках використають передові матеріали, силові установки і стелс-технології, які зроблять літак більш живучими в майбутніх конфліктах. 

Літак планують виробляти в двох варіантах: з пілотами і без.

"B-21 Raider проходить льотні випробування", - прокоментувала речниця ВПС США Енн Стефанек.

Вона додала, що такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення живучих, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів.

B-21 Raider - перший новий американським бомбардувальником за останні 30 років. 

Всі аспекти його програми засекречені, щоб не дати Китаю отримати доступ до технології і побудувати подібну версію, як це сталося з іншими передовими американськими літаками як от винищувачами F-35.

 
B-21 Raiderбомбардувальник

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