В Америці випробували новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider

Вчора перший політ здійснив американський бомбардувальник нового покоління B-21 Raider, він здатен нести ядерну зброю.

Про це пише агентство АР.

Стратегічний B-21 Raider здійснив політ и Палмдейлі, штат Каліфорнія. Там його розробила і випробувала компанія Northrop Grumman.

Військово-повітряні сили США хочуть побудувати 100 літаків, які за формою крила нагадують попередника B-2 Spirit.

В нових бомбардувальниках використають передові матеріали, силові установки і стелс-технології, які зроблять літак більш живучими в майбутніх конфліктах.

Літак планують виробляти в двох варіантах: з пілотами і без.

"B-21 Raider проходить льотні випробування", - прокоментувала речниця ВПС США Енн Стефанек.

Вона додала, що такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення живучих, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів.

B-21 Raider - перший новий американським бомбардувальником за останні 30 років.

Всі аспекти його програми засекречені, щоб не дати Китаю отримати доступ до технології і побудувати подібну версію, як це сталося з іншими передовими американськими літаками як от винищувачами F-35.