росія втратила понад 70% боєздатних бомбардувальників Ту-22М3

Останній розбився сьогодні в Іркутській області – виробництво припинено у 1993 році.

З початку війни росія, вірогідно, втратила понад 70% боєздатних дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

Про це пише Defense Express.

Загалом з 2022 року знищено та пошкоджено 24 Ту-22М3. Серед найбільших втрат: у червні 2025 року операція СБУ "Павутина" знищила одразу 12 бомбардувальників на авіабазах "Оленья", "Белая" та "Дягилево". Раніше один Ту-22М3 збили ЗСУ за допомогою ЗРК С-200 над Ставропольським краєм, кілька розбилися в Іркутській області рф.

Сьогодні в Іркутській області з невідомої причини розбився ще один Ту-22М3.

Аналітики підрахували, що на озброєнні рф може залишитися 41 бомбардувальник цього типу, однак чимала частина з них перебуває у непридатному до експлуатації стані, а деякі стали донорами запчастин. "Якщо вважати, що всі уражені на землі Ту-22М3 перебували у справному стані, а пошкоджені не вдалось відновити, то наразі росіяни можуть мати приблизно 9-10 робочих бомбардувальників цього типу", – зазначають у Defense Express.

Ту-22М3 є особливо болючою втратою: росія припинила виробництво цих літаків у 1993 році, замін не існує навіть у планах, а запас запчастин вкрай обмежений. Навіть незначні пошкодження можуть призвести до списання всього бомбардувальника.