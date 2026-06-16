Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія втратила понад 70% боєздатних бомбардувальників Ту-22М3

16 червня 2026, 14:19
росія втратила понад 70% боєздатних бомбардувальників Ту-22М3
Ту-22М3. Фото: avia-mir.com
Останній розбився сьогодні в Іркутській області – виробництво припинено у 1993 році.

З початку війни росія, вірогідно, втратила понад 70% боєздатних дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

Про це пише Defense Express.

Загалом з 2022 року знищено та пошкоджено 24 Ту-22М3. Серед найбільших втрат: у червні 2025 року операція СБУ "Павутина" знищила одразу 12 бомбардувальників на авіабазах "Оленья", "Белая" та "Дягилево". Раніше один Ту-22М3 збили ЗСУ за допомогою ЗРК С-200 над Ставропольським краєм, кілька розбилися в Іркутській області рф.

Сьогодні в Іркутській області з невідомої причини розбився ще один Ту-22М3.

Аналітики підрахували, що на озброєнні рф може залишитися 41 бомбардувальник цього типу, однак чимала частина з них перебуває у непридатному до експлуатації стані, а деякі стали донорами запчастин. "Якщо вважати, що всі уражені на землі Ту-22М3 перебували у справному стані, а пошкоджені не вдалось відновити, то наразі росіяни можуть мати приблизно 9-10 робочих бомбардувальників цього типу", – зазначають у Defense Express.

Ту-22М3 є особливо болючою втратою: росія припинила виробництво цих літаків у 1993 році, замін не існує навіть у планах, а запас запчастин вкрай обмежений. Навіть незначні пошкодження можуть призвести до списання всього бомбардувальника.

бомбардувальникТу-22М3росія окупанти

Останні матеріали

росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна
Політика
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна "драбина ескалації", щоб зупинити кремль – CEPA
Переклад iPress – 16 червня 2026, 14:47
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Політика
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Переклад iPress – 16 червня 2026, 12:47
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 червня 2026, 07:28
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється