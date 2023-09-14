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ПОЛІТИКА

В США відреагували на переговори між рф та КНДР

14 вересня 2023, 08:37
В США відреагували на переговори між рф та КНДР
Фото: УНН

США занепокоєні переговорами між російською федерацією та Північною Кореєю.

Про це сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

"Ми продовжуємо закликати Північну Корею виконати свої публічні зобов'язання не підтримувати війну росії в Україні... Безумовно, будуть наслідки", - сказав Кірбі.

Речник зауважив, що занепокоєння викликає те, що росія може "активно сприяти" вдосконаленню ракетної програми Північної Кореї.

"Ми повинні побачити, що вийде з цієї зустрічі... Очевидно, що у нас є занепокоєння з приводу будь-яких зростаючих оборонних відносин між Північною Кореєю і росією", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та росії - Кім Чен Ином та путіним.

СШАвійнаКНДРрф тероризм

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