В США випробували нову ракету для HIMARS: деталі

В Сполучених штатах успішно провели кваліфікаційні випробування ракет для систем M142 Himars і M270 MLRS.

Мова йде про ракети збільшеного радіусу дії ER GMLRS.

Про це повідомляє компанія-виробник Lockheed Martin.

Випробування цих ракет тривали протягом останніх двох років.

"Кожне випробування підтвердило здатність системи інтегруватися з пусковою установкою HIMARS, а також дальність, траєкторію та точність снаряда", - заявили в концерні.

Випробування проводили на ракетному полігоні White Sands Missile Range в штаті Нью-Мексико, під час яких використовувалися ракети з альтернативною та унітарною боєголовками.

ER GMLRS тестували на різні відстані, максимальною відстанню стала 150 км. Після завершення випробувань компанія Lockheed Martin продовжить експлуатаційні тестування в Армії США.