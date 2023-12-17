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В США випробували нову ракету для HIMARS: деталі

17 грудня 2023, 10:16
В США випробували нову ракету для HIMARS: деталі
Фото: Генштабу ЗСУ
В Сполучених штатах успішно провели кваліфікаційні випробування ракет для систем M142 Himars і M270 MLRS.

Мова йде про ракети збільшеного радіусу дії ER GMLRS.

Про це повідомляє компанія-виробник Lockheed Martin

Випробування цих ракет тривали протягом останніх двох років. 

"Кожне випробування підтвердило здатність системи інтегруватися з пусковою установкою HIMARS, а також дальність, траєкторію та точність снаряда", - заявили в концерні.

Випробування проводили на ракетному полігоні White Sands Missile Range в штаті Нью-Мексико, під час яких використовувалися ракети з альтернативною та унітарною боєголовками.

ER GMLRS тестували на різні відстані, максимальною відстанню стала 150 км. Після завершення випробувань компанія Lockheed Martin продовжить експлуатаційні тестування в Армії США.

 

СШАвипробуванняракетаHIMARS

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