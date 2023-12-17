В США випробували нову ракету для HIMARS: деталі
Мова йде про ракети збільшеного радіусу дії ER GMLRS.
Про це повідомляє компанія-виробник Lockheed Martin.
Випробування цих ракет тривали протягом останніх двох років.
"Кожне випробування підтвердило здатність системи інтегруватися з пусковою установкою HIMARS, а також дальність, траєкторію та точність снаряда", - заявили в концерні.
Випробування проводили на ракетному полігоні White Sands Missile Range в штаті Нью-Мексико, під час яких використовувалися ракети з альтернативною та унітарною боєголовками.
ER GMLRS тестували на різні відстані, максимальною відстанню стала 150 км. Після завершення випробувань компанія Lockheed Martin продовжить експлуатаційні тестування в Армії США.
Крім того, пару тижнів тому в США провели випробування ракети, яка має замінити Atacms.