В США заявили, що за терактом у москві стоїть "Ісламська держава"

В Сполучених штатах підтвердили інформацію, що за терактом у московському ТРЦ стоїть угрупування "Ісламська держава".

Про це повідомило The New York Times, посилаючись на американських офіційних осіб.

Після теракту з’явилася інформація, наче "Ісламська держава" бере на себе відповідальність за теракт.

Американський чиновник повідомив виданню, що США мають розвіддані, які підтверджують заяви Ісламської держави про відповідальність за теракт у Крокусі, і вони не мають підстав сумніватися в цих твердженнях.

New York Times пише, що після періоду "відносного затишшя" бойовики ІДІЛ намагаються показати, що вони ще здатні влаштовувати міжнародні акції.

За інформацією джерел видання, за атакою може стояти те ж угрупування, що вчинило теракт в Ірані під час річниці загибелі генерала Касема Сулеймані у січні 2024 року.

Джерело повідомило, що США надали росії розвіддані про ймовірний напад та заяву, яку посольство поширило 8 березня. Тим часом спецслужби рф виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту. Про це повідомило російське видання Важные истории з посиланням на джерело, близьке до оперштабу.

Нагадаємо, що вчора ввечері під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.