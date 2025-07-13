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В США звільнили більше 20 слідчих, що вели справи проти Трампа

13 липня 2025, 12:17
В США звільнили більше 20 слідчих, що вели справи проти Трампа
Фото: informburo.kz
Мова йде про прокурорів і помічників юристів.

На початку липня Міністерство юстиції США звільнило більше 20 співробітників, які розслідували справи, пов’язані з екс президентом Дональдом Трампом і його оточенням. 

Про це повідомляє  телеканал CBS News

Йдеться про прокурорів, помічників юристів та інший персонал, який працював над розслідуванням щодо незаконного зберігання секретних документів Трампом та спроби скасування результатів виборів 2020 року. 

Два провадження курував екс спеціальний прокурор Джек Сміт.

Всього було звільнено не менше 35 осіб, які працювали з Смітом, і ще 15 можуть втратити посади.

Відомо, що серед звільнених є також троє провідних прокурорів, що займалися справою про штурм Капітолію 6 січня 2021 року, а також співробітниця ФБР Патті Гартман, яка координувала зв’язки з громадськістю в розслідуваннях щодо цих подій.

Гартман також попереджила про продовження хвилі репресій всередині відомства.

"Правил більше не існує. Раніше була межа, було чітке розділення між Білим домом і Міністерством юстиції, тому що одна сторона не повинна втручатися в роботу іншої. Ця межа остаточно зникла", – сказала вона.

Після того як Трамп обійняв пост президента він почав активні "зачистки". 

Ще в лютому ми писали, що Трамп звільнив 300 співробітників NNSA, які контролювали ядерну зброю.

 

СШАзвільнення

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