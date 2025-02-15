Трамп звільнив 300 співробітників NNSA, які контролювали ядерну зброю

В Міністерстві енергетики заперечують цю інформацію.

В адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили більше 300 співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA).

Чиновники, які ухвалювали це рішення, не усвідомлюють роль відомства в контролі над ядерним арсеналом США, інформує телеканал CNN.

Джерела видання повідомили, що звільнення торкнулися співробітників, які працювали на об’єктах зі створення ядерної зброї, здійснювали нагляд за підрядниками та інспектували ядерні боєголовки.

Скорочення також зачепило і працівників штаб-квартири NNSA, які розробляли технічні вимоги та інструкції для підрядників, що займаються виробництвом ядерної зброї.

Один зі співрозмовників вважа, що причиною звільнень стало нерозуміння посадовцями Міністерства енергетики США важливості роботи цих фахівців.

"Ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", – розказало джерело.

Проте в Міністерстві енергетики заперечують інформацію про масові звільнення.

У відомстві заявили, що з NNSA було звільнено "менше 50 осіб", і що звільнені співробітники "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".

Адміністрація ядерної безпеки почала переглядати рішення щодо скорочень і розпочало процедуру повернення частини звільнених співробітників.

Представник Міністерства енергетики заперечив кількість звільнених, заявивши CNN, що з NNSA "звільнено" "менше 50 осіб", і що звільнені співробітники "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".

Члени Конгресу довели до відома Міністерства енергетики свою стурбованість звільненнями в NNSA, повідомив CNN співробітник апарату Конгресу.

"Конгрес божеволіє, тому що, схоже, Міністерство енергетики не усвідомлювало, що NNSA контролює ядерні запаси. Ядерне стримування є основою американської безпеки і стабільності. Крапка. Навіть дуже маленькі пробоїни в підтримці цього стримування повинні надзвичайно лякати людей", – заявило одне з джерел видання.

"За словами джерел, чиновники Міністерства енергетики тиснули на кадрові служби, аби ті посилалися на погану роботу персоналу як на виправдання для звільнення працівників. Розчаровані тиском з боку політичних призначенців, двоє з цих кадровиків подали заяви про відставку", - додають журналісти.

Крім того, раніше ми писали, що адміністрація Трампа скорочує команди, які борються з іноземним втручанням у вибори.