Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп звільнив 300 співробітників NNSA, які контролювали ядерну зброю

15 лютого 2025, 11:59
Трамп звільнив 300 співробітників NNSA, які контролювали ядерну зброю
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
В Міністерстві енергетики заперечують цю інформацію.

В адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили більше 300 співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA). 

Чиновники, які ухвалювали це рішення, не усвідомлюють роль відомства в контролі над ядерним арсеналом США, інформує телеканал CNN.

Джерела видання повідомили, що звільнення торкнулися співробітників, які працювали на об’єктах зі створення ядерної зброї, здійснювали нагляд за підрядниками та інспектували ядерні боєголовки. 

Скорочення також зачепило і працівників штаб-квартири NNSA, які розробляли технічні вимоги та інструкції для підрядників, що займаються виробництвом ядерної зброї.

Один зі співрозмовників вважа, що причиною звільнень стало нерозуміння посадовцями Міністерства енергетики США важливості роботи цих фахівців.

"Ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", – розказало джерело.

Проте в Міністерстві енергетики заперечують інформацію про масові звільнення. 

У відомстві заявили, що з NNSA було звільнено "менше 50 осіб", і що звільнені співробітники "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".

Адміністрація ядерної безпеки почала переглядати рішення щодо скорочень і розпочало процедуру повернення частини звільнених співробітників.

Представник Міністерства енергетики заперечив кількість звільнених, заявивши CNN, що з NNSA "звільнено" "менше 50 осіб", і що звільнені співробітники "займали переважно адміністративні та канцелярські посади".

Члени Конгресу довели до відома Міністерства енергетики свою стурбованість звільненнями в NNSA, повідомив CNN співробітник апарату Конгресу. 

"Конгрес божеволіє, тому що, схоже, Міністерство енергетики не усвідомлювало, що NNSA контролює ядерні запаси. Ядерне стримування є основою американської безпеки і стабільності. Крапка. Навіть дуже маленькі пробоїни в підтримці цього стримування повинні надзвичайно лякати людей", – заявило одне з джерел видання.

"За словами джерел, чиновники Міністерства енергетики тиснули на кадрові служби, аби ті посилалися на погану роботу персоналу як на виправдання для звільнення працівників. Розчаровані тиском з боку політичних призначенців, двоє з цих кадровиків подали заяви про відставку", - додають журналісти.

Крім того,  раніше ми писали, що адміністрація Трампа скорочує команди, які борються з іноземним втручанням у вибори.

 
Адміністрація ТрампаNNSA

Останні матеріали

Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється