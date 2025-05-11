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В столиці Іспанії відбулись протести проти уряду

11 травня 2025, 16:06
В столиці Іспанії відбулись протести проти уряду
Фото: з вільного доступу
Демонстранти також вимагають дострокові вибори.

В іспанській столиці Мадриді відбувся багатотисячний мітинг з вимогами відставки уряду Педро Санчеса та проведення дострокових парламентських виборів.

Про це інформує газета El Pais.

Організаторами акції виступили порядка ста асоціацій. 

На протест вийшло 200 тисяч осіб, проте уряд нарахував лише 25 тисяч учасників.

"Погіршення якості державних послуг, зупинка поїздів і вимкнення електрики, як у країнах третього світу, символізують стан розкладання нашої країни", – заявив член однієї з організацій Фернандо Гарсія-Капело. 

Мітингувальники протесту вигукувала гасла: "Зрадник, йди у відставку!", "Педро Санчес, с*чий син!" або "Хай живе свобода!". 

Також учасники акції заявляють, що нещодавній блекаут, який накрив Іспанію, не стало "поворотним моментом" у їхніх протестах. 

Вони назвали відключення електрики "ще одним фактором", який посилює образ "бананової республіки", що, на їхню думку, просуває Санчес.

Нагадаємо, що одноденний блекаут коштував Іспанії €1,6 млрд.

 

Іспаніяпротести

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