В світі на межі голоду опинилися 35 млн людей – ООН
Про це передає Укрінформ.
"Сьогодні ми звертаємося із закликом допомогти 375 тисячам людей, які потрапили в умови голоду наприкінці минулого року, і ще 35 мільйонам, які перебувають на межі цієї ситуації", – заявив голова Міжнародного комітету порятунку Девід Мілібенд під час засідання Ради безпеки ООН.
Чи не найбільше у цій ситуації страждають діти в охоплених голодом регіонах.
"Статистика свідчить, що близько 80% дітей, які не доїдають сьогодні у світі, не отримують жодного лікування та допомоги", – зазначив Мілібенд.
За його словами, згідно з аналітичними даними, конфлікти – це основний чинник дефіциту продовольства сьогодні. Вони впливають на посівні роботи, на постачання продовольства, підвищення цін на їжу.