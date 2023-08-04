Близько 35 мільйонів людей по всьому світу перебувають на межі голоду, з них 375 тисяч осіб повною мірою відчули катастрофічні наслідки.

Про це передає Укрінформ.

"Сьогодні ми звертаємося із закликом допомогти 375 тисячам людей, які потрапили в умови голоду наприкінці минулого року, і ще 35 мільйонам, які перебувають на межі цієї ситуації", – заявив голова Міжнародного комітету порятунку Девід Мілібенд під час засідання Ради безпеки ООН.

Чи не найбільше у цій ситуації страждають діти в охоплених голодом регіонах.

"Статистика свідчить, що близько 80% дітей, які не доїдають сьогодні у світі, не отримують жодного лікування та допомоги", – зазначив Мілібенд.

За його словами, згідно з аналітичними даними, конфлікти – це основний чинник дефіциту продовольства сьогодні. Вони впливають на посівні роботи, на постачання продовольства, підвищення цін на їжу.