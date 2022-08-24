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В Тернополі продадуть радянський літак МіГ-17 на потреби ЗСУ

Як заявив мер міста Сергій Надал, виручені кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють тернополяни
В Тернополі продадуть радянський літак МіГ-17 на потреби ЗСУ
В Тернополі продадуть радянський літак, виручені кошти підуть на потреби Збройних Сил України.
 
Як повідомив міський голова Сергій Надал, на сесію міської ради буде внесена пропозиція продажу з аукціону старого радянського літака. Призначення виручених у майбутньому коштів також вже визначили.
 
"Всі кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють наші тернополяни", - сказав мер.
 
Він додав, що йдеться про літак МіГ-17, який до демонтажу був розташований у житловому масиві Східний.
 
Як раніше повідомляв iPress, на Соборній площі у центрі Чернівців провели демонтаж радянського "Монумента Перемоги 1941-1945 років"
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24 08 2022 12:38
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