В Тернополі продадуть радянський літак МіГ-17 на потреби ЗСУ

Як заявив мер міста Сергій Надал, виручені кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють тернополяни

В Тернополі продадуть радянський літак, виручені кошти підуть на потреби Збройних Сил України.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, на сесію міської ради буде внесена пропозиція продажу з аукціону старого радянського літака. Призначення виручених у майбутньому коштів також вже визначили.

"Всі кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють наші тернополяни", - сказав мер.

Він додав, що йдеться про літак МіГ-17, який до демонтажу був розташований у житловому масиві Східний.