НОВИНИЯк заявив мер міста Сергій Надал, виручені кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють тернополяниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Тернополі продадуть радянський літак МіГ-17 на потреби ЗСУ
В Тернополі продадуть радянський літак, виручені кошти підуть на потреби Збройних Сил України.
Як повідомив міський голова Сергій Надал, на сесію міської ради буде внесена пропозиція продажу з аукціону старого радянського літака. Призначення виручених у майбутньому коштів також вже визначили.
"Всі кошти підуть на закупівлю дронів для підрозділів, в яких воюють наші тернополяни", - сказав мер.
Він додав, що йдеться про літак МіГ-17, який до демонтажу був розташований у житловому масиві Східний.
Як раніше повідомляв iPress, на Соборній площі у центрі Чернівців провели демонтаж радянського "Монумента Перемоги 1941-1945 років".
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