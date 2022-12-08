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У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові

Влада Чернівців демонтувала радянський пам'ятник із центру міста, його відправили на зберігання.
У Чернівцях демонтували пам Фото: скріншот із відео
Сьогодні, 12 серпня, на Соборній площі у центрі Чернівців провели демонтаж радянського "Монумента Перемоги 1941-1945 років". Про це повідомила Чернівецька міська рада.
 
"Довше "возилися" з документами. Всього за годину зняли пам‘ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі. У жодному разі нищити його не будемо. Натомість перемістимо туди, де йому місце", – зазначається у повідомленні.
 
У міській раді наголосили, що знесенню пам’ятника передували публічні консультації, під час яких абсолютна більшість тих, хто висловив свою позицію, просила забрати пам‘ятник.
 
 
"Також частина просила створити умовний "парк тоталітаризму" чи "парк нацизму" та перемістити солдата  туди. Наш Департамент урбаністики та архітектури працює над ним з Мінкультом", – йдеться у повідомленні.
 
Міська влада поінформувала, що пам’ятник відправили на зберігання. Що буде встановлено на місці демонтованої скульптури, вирішуватимуть після завершення війни.
 
 
Монумент Перемоги у Чернівцях – пам’ятник, споруджений в 1946 році. Розташований в сквері на Соборній площі. Гранітний обеліск, біля підніжжя якого стоїть бронзова фігура червоноармійця, був споруджений на честь звільнення Чернівців від нацистів 29 березня 1944 року.
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12 08 2022 12:35
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