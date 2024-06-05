Про це свідчить статистика Департаменту поліції та прикордонної охорони за минулий рік.

Про це повідомляє естонський мовник Delfi.

Департамент спрямовує шукачів захисту на тимчасове місце проживання, яке надається державою, - до центру прийому біженців у Вао в Ляєне-Віруському повіті і його відділення у В'ягеві.

Ці центри призначені не лише для біженців з України.

Сюди можуть звернутися і громадяни інших країн, які клопочуть про міжнародний захист в Естонії.

В 2023 році, наприклад, там перебувало майже 200 шукачів захисту, з яких 45 були з України, 60 - з рф, 23 - з Афганістану, 11 - з Грузії і 61 біженців з інших держав.

Невідкладну соціальну допомогу, зокрема надання соціальної житлоплощі, надають місцеві самоврядування.

На сьогодні департамент має рамкові угоди з розміщення по всій Естонії зі 117 партнерами, готовими за необхідності надати дах над головою.

Раніше ми повідомляли, що Естонія закриватиме на ніч КПП на кордоні з росією.