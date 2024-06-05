Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У центрах біженців Естонії найбільше громадян росії

05 червня 2024, 15:31
У центрах біженців Естонії найбільше громадян росії
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Про це свідчить статистика Департаменту поліції та прикордонної охорони за минулий рік.

Про це повідомляє естонський мовник Delfi.

Департамент спрямовує шукачів захисту на тимчасове місце проживання, яке надається державою, - до центру прийому біженців у Вао в Ляєне-Віруському повіті і його відділення у В'ягеві.

Ці центри призначені не лише для біженців з України. 

Сюди можуть звернутися і громадяни інших країн, які клопочуть про міжнародний захист в Естонії. 

В 2023 році, наприклад, там перебувало майже 200 шукачів захисту, з яких 45 були з України, 60 - з рф, 23 - з Афганістану, 11 - з Грузії і 61 біженців з інших держав.

Невідкладну соціальну допомогу, зокрема надання соціальної житлоплощі, надають місцеві самоврядування. 

На сьогодні департамент має рамкові угоди з розміщення по всій Естонії зі 117 партнерами, готовими за необхідності надати дах над головою.

Раніше ми повідомляли, що Естонія закриватиме на ніч КПП на кордоні з росією.

 

Естоніябіженціросіяни

Останні матеріали

Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Політика
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Переклад iPress – 05 червня 2024, 09:06
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Політика
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Переклад iPress – 04 червня 2024, 00:27
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Політика
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Переклад iPress – 03 червня 2024, 16:03
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Політика
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 червня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється