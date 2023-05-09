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ПОЛІТИКА

В Туреччині заявили про відновлення роботи "зернового коридору" – ЗМІ

09 травня 2023, 16:55
В Туреччині заявили про відновлення роботи
Фото: з вільного доступу
Туреччина, росія, Україна та ООН проведуть переговори у Стамбулі щодо зернової угоди 10-11 травня.

Зерновий коридор відновив свою роботу у вівторок, 9 травні. Про це повідомив турецький державний телеканал TRT Haber з посиланням на джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини.

"У результаті ініціативи Туреччини перевірки (суден – ред.) почалися знову, і зерновий коридор" знову запрацював", – йдеться у повідомленні.

Разом із тим у турецькому Міноборони підтвердили, що 10-11 травня Туреччина, рф, Україна та ООН проведуть переговори щодо зернової угоди, повідомляє Анадолу.

"Заплановано обмін думками по ефективній і безпечній роботі зернового коридору. Буде обговорено питання продовження зернової угоди, що представляє особливу значимість для потребуючих країн. Також детально розглядається питання безпечного повернення торгових суден Туреччини та їх команд, заблокованих у портах України в умовах конфлікту", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у березні Україна заявила про пролонгування зернової ініціативи на 120 днів, а росія – на 60. За версією москви, угода закінчується 18 травня. Напередодні росія знову заблокувала роботу зернового коридору.

Туреччиназернова угода

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