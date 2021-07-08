В турецькій Анталії локалізували більшість лісових пожеж

Щонайменше вісім людей загинули з початку пожеж 28 липня

У турецькій провінції Анталія, популярній серед українських туристів, локалізували більшість лісових пожеж.

Про це заявив під час брифінгу голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Anadolu.

Чавушоглу заявив, що пожежі в Анталії погашені, за винятком району Ібраді. За його словами, для гасіння пожеж знадобилося 218 годин.

За словами президента Туреччини, країна ліквідувала 202 лісові пожежі за останні 10 днів. Загалом пожежі спалахнули у 46 із 81 провінції, повідомив Ердоган.

Щонайменше вісім людей загинули з початку пожеж 28 липня.

Тим часом пожежі в сусідній Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей.

Нагадаємо, що шість підозрюваних були арештовані в Туреччині за звинуваченням в підпалах у двох районах південно-західної провінції Мугла.