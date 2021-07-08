Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В турецькій Анталії локалізували більшість лісових пожеж

Щонайменше вісім людей загинули з початку пожеж 28 липня
У турецькій провінції Анталія, популярній серед українських туристів, локалізували більшість лісових пожеж.
В турецькій Анталії локалізували більшість лісових пожеж Фото: REUTERS

Про це заявив під час брифінгу голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Anadolu.

Чавушоглу заявив, що пожежі в Анталії погашені, за винятком району Ібраді. За його словами, для гасіння пожеж знадобилося 218 годин.

За словами президента Туреччини, країна ліквідувала 202 лісові пожежі за останні 10 днів. Загалом пожежі спалахнули у 46 із 81 провінції, повідомив Ердоган.

Щонайменше вісім людей загинули з початку пожеж 28 липня.

Тим часом пожежі в сусідній Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей. 

Нагадаємо, що шість підозрюваних були арештовані в Туреччині за звинуваченням в підпалах у двох районах південно-західної провінції Мугла.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2021 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.