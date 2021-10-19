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В Уельсі підняли питання потенційної незалежності від Британії

В оголошенні уряду Уельсу йдеться, що комісія розробить варіанти реформи "конституційних структур Британії, у яких Уельс залишиться складовою"
Спеціальна комісія, що готуватиме огляд-прогноз майбутніх відносин Уельсу з рештою Британії, серед варіантів розгляне і потенційну незалежність.
В Уельсі підняли питання потенційної незалежності від Британії Фото: dt.ua

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Новий орган, створений міністрами-лейбористами Уельсу, проаналізує можливі зміни до системи розподілу владних повноважень між Кардіффом та Уельсом. 

В оголошенні уряду Уельсу йдеться, що комісія розробить варіанти реформи "конституційних структур Британії, у яких Уельс залишиться складовою". Проте співкерівниця комісії Лаура МакАллістер зазначила, що питання незалежності теж не можна оминути увагою і "розглядати потрібно усі варіанти". Разом з нею Незалежну конституційну комісію очолюватиме колишній архієпископ Кентерберійський Рован Вільямс. Консерватори звинуватили міністрів у "розтраті часу і ресурсів".

Лейбористська партія Уельсу вважає, що Уельс має залишатися в Сполученому королівстві, але у своїй виборчій програмі обіцяла створення такого органу задля "загальнонаціональної розмови" про майбутнє Уельсу.

На даний час Кардіфф має повноваження у багатьох важливих сферах управління, як освіта, охорона здоров’я та місцеве самоврядування. Законодавство у цій сфері ухвалюється в парламенту Уельсу. Низка інших питань, у тому числі щодо армії та медіа, вирішуються у Венсмінстері. Схожа ситуація з Шотландією та Північною Ірландією. 

Проте стурбованість щодо майбутнього Британії спонукала деяких політиків, у тому числі першого міністра Уельсу Марка Дрейкфорда, закликати до більш радикальних змін. Зокрема, він вважає, що майбутнє Сполученого Королівства було би більш певним, якщо більше справ, які стосуються Уельсу чи інших вирішували на місці, а нації Британії були об’єднані добровільним союзом. Схожі заклики лунають у маніфесті лейбористів Уельсу, де висловлюють підтримку "далекосяжному федералізму".

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19 10 2021 11:59
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