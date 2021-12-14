В Угорщині машина з мігрантами влетіла в будівлю
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"7 людей загинули і 4 отримали поранення, коли автомобіль з сербськими номерними знаками з мігрантами врізався в будинок в Угорщині пізно ввечері в понеділок після того, як його водій відмовився зупинитися для перевірки", - пише видання.
Як стало відомо, автомобіль, в якому було 10 мігрантів, прямував у напрямку міста Сегед. Однак, водій, побачивши, що поліція перевіряє автомобілі в селі Морахалом поблизу кордону з Сербією, спробував уникнути перевірки. Він різко викрутив кермо, автомобіль влетів у будинок і перекинувся.
У поліції повідомили, що водій, який також отримав тілесні ушкодження, затриманий, проти нього буде відкрито кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми і заподіяння смертельного масового ДТП.
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