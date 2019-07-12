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В Угорщині оштрафували Facebook на $4 млн за оману користувачів

Ця інформація дозволяла Facebook продавати рекламні можливості своїм клієнтам, причому реклама потрапляла до споживачів шляхом розміщення їх в публікаціях користувачів Facebook
У п’ятницю агентство повідомило про накладення штрафу у розмірі 1,2 мільярда форинтів (4 млн доларів) - це найбільший в історії Угорщини штраф, пов’язаний з питанням захисту прав споживачів.
В Угорщині оштрафували Facebook на $4 млн за оману користувачів фейсбук месенджер

Угорське агентство з питань конкуренції оштрафувало Facebook на 4 мільйони доларів за те, що компанія нібито ввела в оману своїх користувачів в Угорщині, заявивши, що її послуги є безкоштовно, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю агентство повідомило про накладення штрафу у розмірі 1,2 мільярда форинтів (4 млн доларів) - це найбільший в історії Угорщини штраф, пов’язаний з питанням захисту прав споживачів.

Антимонопольний орган зазначив, що Facebook розмістив на своїй домашній сторінці і в довідковому центрі такі слогани, як "Безкоштовно і кожен може приєднатися", стверджуючи, що його послуги є безкоштовними.

Правда полягає в тому, вважає угорське агентство, що у той час як користувачі не сплачують гроші, вони платили за користування соцмережею тим, що Facebook збирав і використовував їх дані, такі як споживчі уподобання, інтереси та звички.

Ця інформація дозволяла Facebook продавати рекламні можливості своїм клієнтам, причому реклама потрапляла до споживачів шляхом розміщення їх в публікаціях користувачів Facebook.

Угорське агентство заявило, що повідомлення про безкоштовне використання Facebook "відволікає увагу споживачів" від компенсації, яку вони забезпечують компанії, надаючи свої дані.

Агентство заявило, що розрахувало штраф на підставі не тільки доходів Facebook від реклами в Угорщині, а й того, що компанія внесла глобальні зміни в гасла про безкоштовні послуги.

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07 12 2019 13:43
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