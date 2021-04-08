В Угорщині перша половина літа-2021 стала найспекотнішою за 120 років

За літо Угорщина пережила вже чотири хвилі спеки

Угорська національна метеорологічна служба називає літо 2021 року найспекотнішим за останні 120 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Середня температура повітря за перші два місяці літа склала +22,9°C - найбільше з 1901 року.

За даними метеослужби, червень 2021 року в країні став третім найтеплішим місяцем з початку минулого сторіччя, а липень - рекордно спекотним.Втім, серпень, за очікуваннями, не встановить рекордів.

За літо Угорщина пережила вже чотири хвилі спеки, у зв’язку з ними населення кілька разів попереджали про підвищений ризик.

За прогнозами, у перший тиждень серпня погода покращиться, але з вихідних високі температури можуть повернутися - у неділю очікується до +36°C.

Як відомо, від спеки потерпають фактично всі країни південної Європи. У Греції місцями температура повітря перевищила +47°C, наблизившись до абсолютного європейського рекорду. У низці середземноморських країн - Греції, Туреччині, Хорватії, Албанії, Італії - екстремально жарка погода спровокувала масштабні лісові пожежі.

Нагадаємо, що у Греції триває хвиля сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.