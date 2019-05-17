Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Угорщині сподіваються, що Зеленський змінить закон про мову

Угорські дипломати назвали закон таким, що "відповідає духові Петра Порошенка"
Міністерство закордонних справ Угорщини оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону "Про функціонування української мови як державної".
В Угорщині сподіваються, що Зеленський змінить закон про мову Фото: з відкритих джерел

Угорські дипломати назвали закон таким, що "відповідає духові Петра Порошенка", і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні, інформує "Радіо Свобода".

"Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього", – йдеться у заяві.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

Нагадаємо, що між Україною та Угорщиною напружені відносини у зв’язку із суперечкою довкола мови освіти угорської меншини.

Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

Президент угорських праворадикалів-націоналістів "Йоббік" Томаш Шнайдер днями завітав з приватним візитом на Закарпаття. Зокрема відвідав Берегівщину і зробив кілька гучних та неоднозначних заяв. 

"У довгостроковій перспективі гарним рішенням було б якби Закарпаття отримало автономію. Аби вирішувати найважливіші питання одразу на місці, а не чекати, коли надійде чергове рішення від Києва", - вважає політик.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2019 09:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.