В Угорщині сподіваються, що Зеленський змінить закон про мову

Міністерство закордонних справ Угорщини оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону "Про функціонування української мови як державної".

Угорські дипломати назвали закон таким, що "відповідає духові Петра Порошенка", і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні, інформує "Радіо Свобода".

"Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього", – йдеться у заяві.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

Нагадаємо, що між Україною та Угорщиною напружені відносини у зв’язку із суперечкою довкола мови освіти угорської меншини.

Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

Президент угорських праворадикалів-націоналістів "Йоббік" Томаш Шнайдер днями завітав з приватним візитом на Закарпаття. Зокрема відвідав Берегівщину і зробив кілька гучних та неоднозначних заяв.

"У довгостроковій перспективі гарним рішенням було б якби Закарпаття отримало автономію. Аби вирішувати найважливіші питання одразу на місці, а не чекати, коли надійде чергове рішення від Києва", - вважає політик.