В Угорщині в ДТП втрапив автобус з евакуйованими українцями, є постраждалі

"Двоє громадян у тяжкому стані, шість - у задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу"

"На 75 кілометрі автомагістралі М3 біля міста Будапешт сталася ДТП за участю автобусу, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".

В Угорщині сталася ДТП за участі автобуса, що перевозив українців, які евакуювалися додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

"На 75 кілометрі автомагістралі М3 біля міста Будапешт сталася ДТП за участю автобусу, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса", - написав він.

В автобусі перебували вісім осіб.

"Двоє громадян у тяжкому стані, шість - у задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", - написав Шинкарюк.

Угорщина з 2 квітня змінила правила транзиту для громадян, які проїздять через її територію, у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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