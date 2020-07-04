Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Угорщині в ДТП втрапив автобус з евакуйованими українцями, є постраждалі

"Двоє громадян у тяжкому стані, шість - у задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу"
"На 75 кілометрі автомагістралі М3 біля міста Будапешт сталася ДТП за участю автобусу, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".
В Угорщині в ДТП втрапив автобус з евакуйованими українцями, є постраждалі Фото: з відкритих джерел

В Угорщині сталася ДТП за участі автобуса, що перевозив українців, які евакуювалися додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

"На 75 кілометрі автомагістралі М3 біля міста Будапешт сталася ДТП за участю автобусу, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса", - написав він.

В автобусі перебували вісім осіб.

"Двоє громадян у тяжкому стані, шість - у задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", - написав Шинкарюк.

Угорщина з 2 квітня змінила правила транзиту для громадян, які проїздять через її територію, у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Читайте також: Верховний суд підтвердив вироки Зайцевій та Дронову - по 10 років тюрми

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2020 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Подбайте про власне тіло - це на користь вашому мозку

Подбайте про власне тіло - це на користь вашому мозку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.