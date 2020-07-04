В Угорщині в ДТП втрапив автобус з евакуйованими українцями, є постраждалі
В Угорщині сталася ДТП за участі автобуса, що перевозив українців, які евакуювалися додому.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.
"На 75 кілометрі автомагістралі М3 біля міста Будапешт сталася ДТП за участю автобусу, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса", - написав він.
В автобусі перебували вісім осіб.
"Двоє громадян у тяжкому стані, шість - у задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", - написав Шинкарюк.
Угорщина з 2 квітня змінила правила транзиту для громадян, які проїздять через її територію, у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Читайте також: Верховний суд підтвердив вироки Зайцевій та Дронову - по 10 років тюрми
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Скільки пасажирів може взяти водій авто при перетині кордону - роз’яснення ДПСУ
- ВІДЕО Пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень
- ФОТО Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва - фоторепортаж
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків