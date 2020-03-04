Верховний суд підтвердив вироки Зайцевій та Дронову - по 10 років тюрми
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла представниця потерпілих Лариса Матвеєва, яка брала участь у відеотрансляції засідання Верховного Суду у приміщенні Київського райсуду Харкова.
"Суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення. Згідно з рішенням, вирок Київського районного суду Харкова та ухвала Харківського апеляційного суду у справі Зайцевої-Дронова залишається без змін, касаційні скарги адвокатів - без задоволення. Це означає, що Зайцева і Дронов сидітимуть в тюрмі по 10 років кожен", - зазначила Матвеєва.
За її словами, головуючий суддя, читаючи касаційні клопотання, повідомив, що адвокат Олени Зайцевої просила скасувати вирок Київського райсуду Харкова і ухвалу Харківського апеляційного суду, а кримінальне провадження у цій справі закрити: "На її думку, докази у суді не доводять вини Зайцевої, а перевищення швидкості не перебуває у причиново-наслідковому зв’язку із наслідками ДТП, до того ж, у Зайцевої низка хвороб, а також вона вперше притягується до кримінальної відповідальності".
"Щодо Геннадія Дронова, то захисник Дронова просив скасувати вирок Київського райсуду Харкова і ухвалу Апеляційного суду та призначити новий розгляд справи. На його думку, суд не надав належної оцінки доказам його захисту", - додала Матвеєва.
За її словами, повний текст рішення буде оголошений учасникам процесу 8 квітня о 16:00.
26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав обох водіїв винними у ДТП та призначив їм по 10 років ув'язнення та відшкодування компенсації сім’ям загиблих та постраждалих у розмірі 3 млн грн. Апеляційний суд залишив вирок у силі. Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині, Дронова - до колонії на Полтавщині.
18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. Зайцева рухалася на великій швидкості на червоне світло, а Дронов у ту саму мить виїхав з бокової вулиці. У результаті зіткнення Lexus відкинуло на пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п’ятеро людей, шоста померла у лікарні, постраждали 6 людей.
Нагадаємо, що Харківський апеляційний суд відмовився пом'якшити покарання Олені Зайцевій, обвинуваченої в ДТП, у результаті якої в жовтні 2017 року загинули шестеро осіб, а також скасувати вирок суду першої інстанції і закрити кримінальне провадження стосовно іншого обвинуваченого у смертельній аварії - Геннадія Дронова.
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