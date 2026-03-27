В Угорщині журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України

27 березня 2026, 21:39
В Угорщині журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України
Фото: з відкритих джерел
Видання VSquare, для якого працює Паньї, заявило, що угорський уряд "вдається до авторитарної тактики, щоб переслідувати журналіста.

Угорська влада висунула звинувачення у шпигунстві на користь України проти відомого журналіста-розслідувача Сабольча Паньї. Керівник апарату прем'єра Віктора Орбана Гергей Гуляш заявив, що Паньї "шпигував проти власної країни у співпраці з іноземною державою", а в Угорщині "викривають все більше українських шпигунів".

Про це пише The Guardian.

Переслідування журналіста розпочалося після того, як проурядове видання опублікувало відредагований аудіозапис, зроблений без відома Паньї. На записі людина, схожа за голосом на журналіста, нібито обговорює зі своїм джерелом телефонні розмови глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, зокрема номер, який той міг використовувати для спілкування з російським міністром Сергієм Лавровим.

Сам Паньї заперечив будь-які порушення. За його словами, з 2023 року він розслідує підозри щодо того, чи не виходили стосунки між Сіярто та російськими чиновниками за межі закону. "Звинувачення журналістів-розслідувачів у шпигунстві практично безпрецедентні у 21 столітті для держави-члена ЄС — це більш типово для путінської росії та білорусі", — написав він.

Видання VSquare, для якого працює Паньї, заявило, що угорський уряд "вдається до авторитарної тактики, щоб переслідувати журналіста, чиї репортажі викривають незручну для режиму правду", порівнявши дії влади з методами кремля.

Журналісти також звернули увагу, що звинувачення в "українських шпигунах" є частиною передвиборчої риторики Орбана, який намагається переконати виборців, що головна загроза для Угорщини — це війна по сусідству.

УгорщинаВіктор Орбанжурналістшпигунство

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
