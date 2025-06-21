Антиукраїнський "референдум" Орбана провалився – опозиція Угорщини

Участь в опитуванні взяло лише 3-7% угорців.

Антиукраїнська "національна консультація" яку запустив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан де-факто провалилася.

Участь у голосуванні взяла мізерна частка угорців, написав на Facebook-сторінці опозиціонер Петер Мадяр.

"Урядова пропагандистська кампанія "Голосуй 2025" – це повний провал", – йдеться у дописі.

Голова опозиційної партії "Тиса" додав, що в тільки 3-7% надісланих виборцям "бюлетенів" повернулися назад у заповненому вигляді.

Тобто через пошту, ймомірно, "проголосувало" не більше 500 тисяч угорців.

У Будапешти визнали, що кількість голосів, поданих через онлайн-систему, була значно меншою, ніж кількість повернутих поштою бюлетенів. На цій підставі Мадяр припускає, що "всупереч пропагандистській брехні" загалом у псевдореферендумі взяли участь не більше 600 000 угорців.

Ще в квітні Орбан заявив, що в Угорщині пройде "референдум" щодо членства України в Євросоюзі.