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В Ухані пересадили легені пацієнту, який перехворів на COVID-19

Повідомляється, що операція тривала 24 години
Лікарі лікарні при Уханьском університеті, провінція Хубей, Китай, провели операцію з трансплантації легенів 54-річному чоловікові, який перехворів на коронавірусну інфекцію.
В Ухані пересадили легені пацієнту, який перехворів на COVID-19 Фото: trust.ua

Про це повідомляє CGTN, передає Укрінформ.

Повідомляється, що діагноз коронавірус пацієнту поставили в січні цього року. У нього спостерігалися задишка, лихоманка і висока температура. У лютому йому провели інтубацію трахеї для забезпечення прохідності дихальних шляхів і підключили  до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Також він пройшов кілька курсів лікування, включаючи противірусну, антиінфекційну та імунотерапію, а також переливання плазми від донора. Однак, попри всі зусилля, у чоловіка розвинувся великий інтерстиціальний легеневий фіброз і легенева недостатність. В результаті фахівці Центру трансплантації легенів провінції Цзянсу.

"Пацієнт почуває себе краще і спілкується з медиками. Його життєві показники стабільні, трансплантовані легені функціонують добре", - повідомили медики.

Нагадаємо, що у китайському місті Ухань, яке раніше було епіцентром поширення COVID-19, вперше з квітня зафіксували 5 нових випадків зараження.

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12 05 2020 09:40
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