В Україні 1668 інфікованих коронавірусом, 35 - одужали
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, зазначає "Громадське".
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що за добу коронавірус виявили у 20 дітей.
Серед померлих від хвороб, пов'язаних із коронавірусом, 29 жінок та 23 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50 років - 84,6%.
Усього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 7205 повідомлень про підозру на коронавірус.
З 6 квітня в Україні діють нові обмеження на період карантину, які уряд запровадив у межах боротьби з епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Однак адвокатське об'єднання вже оскаржило у суді відповідну постанову, бо вона, на думку юристів, порушує конституційні права громадян.
Нагадаємо, що вчора в Україні - 1462 випадки коронавірусу, 45 летальних
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