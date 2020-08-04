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В Україні 1668 інфікованих коронавірусом, 35 - одужали

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що за добу коронавірус виявили у 20 дітей
Станом на ранок 8 квітня в Україні зафіксували 1668 випадки інфікування коронавірусом. З них 35 людей одужали та 52 померли. За добу зафіксували 206 нових випадків.
В Україні 1668 інфікованих коронавірусом, 35 - одужали Фото: Facebook МОЗ

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, зазначає "Громадське".

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що за добу коронавірус виявили у 20 дітей.

Серед померлих від хвороб, пов'язаних із коронавірусом, 29 жінок та 23 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50 років - 84,6%.

Усього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 7205 повідомлень про підозру на коронавірус.

З 6 квітня в Україні діють нові обмеження на період карантину, які уряд запровадив у межах боротьби з епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Однак адвокатське об'єднання вже оскаржило у суді відповідну постанову, бо вона, на думку юристів, порушує конституційні права громадян.

Нагадаємо, що вчора в Україні  - 1462 випадки коронавірусу, 45 летальних

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08 04 2020 09:47
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