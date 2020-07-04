В Україні - 1462 випадки коронавірусу, 45 летальних

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook, зазначає "Укрінформ".

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

- ️Вінницька область - 77 випадків;

- ️Волинська область - 34 випадки;

- ️Дніпропетровська область -15 випадків;

- ️Донецька область - 10 випадків;

- ️Житомирська область - 11 випадків;

- ️Закарпатська область - 38 випадків;

- ️Запорізька область - 41 випадок;

- ️Івано-Франківська область - 160 випадків;

- ️Кіровоградська область - 53 випадки;

- ️м. Київ - 253 випадки;

- ️Київська область - 97 випадків;

- ️Львівська область - 29 випадків;

- ️Луганська область - 3 випадки;

- ️Одеська область - 30 випадків;

- ️Полтавська область - 12 випадків;

- ️Рівненська область - 40 випадків;

- ️Сумська область - 51 випадок;

- ️Тернопільська область - 168 випадків;

- ️Харківська область - 1 випадок;

- ️Херсонська область - 13 випадків;

- ️Хмельницька область - 10 випадків;

- ️Чернівецька область - 247 випадків;

- ️Черкаська область - 62 випадки;

- ️Чернігівська область - 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

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