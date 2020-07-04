В Україні - 1462 випадки коронавірусу, 45 летальних
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook, зазначає "Укрінформ".
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки", - йдеться в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- ️Вінницька область - 77 випадків;
- ️Волинська область - 34 випадки;
- ️Дніпропетровська область -15 випадків;
- ️Донецька область - 10 випадків;
- ️Житомирська область - 11 випадків;
- ️Закарпатська область - 38 випадків;
- ️Запорізька область - 41 випадок;
- ️Івано-Франківська область - 160 випадків;
- ️Кіровоградська область - 53 випадки;
- ️м. Київ - 253 випадки;
- ️Київська область - 97 випадків;
- ️Львівська область - 29 випадків;
- ️Луганська область - 3 випадки;
- ️Одеська область - 30 випадків;
- ️Полтавська область - 12 випадків;
- ️Рівненська область - 40 випадків;
- ️Сумська область - 51 випадок;
- ️Тернопільська область - 168 випадків;
- ️Харківська область - 1 випадок;
- ️Херсонська область - 13 випадків;
- ️Хмельницька область - 10 випадків;
- ️Чернівецька область - 247 випадків;
- ️Черкаська область - 62 випадки;
- ️Чернігівська область - 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.
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